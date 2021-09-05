حكومة العراقية : إطلاق بوابة ’أور’ الإلكترونية للخدمات الحكومية

المستقلة/- اطلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بوابة “أور” الإلكترونية للخدمات الحكومية.

وذكرت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، انه “انطلاقاً من حرص الحكومة العراقية على توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية”.

واضاف البيان ان “البوابة ستتيح، وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عبر النافذة الواحدة. وتمثل هذه البوابة، أحد العناصر الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية”.

وتابع، “علماً أنها تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تَشكّل حديثاً، ويُعدُّ التجربة الأولى من نوعها في العراق، الطامحة إلى بلوغ إدارة الكترونية شاملة”.

واكد البيان انه بإمكان المواطنين الوصول إلى خدمات البوابة، عبر الرابط الإلكتروني الآتي”:https://ur.gov.iq”.

وخصصت دائرة مركز البيانات الوطني، “رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين، للاستعلام عن الخدمات المتاحة”.

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