حكم نهائي بحق الكويتية جمال النجادة في قضية إهانة النيابة

المستقلة/- منى شعلان/ حكمت محكمة التمييز الكويتية بالسجن لمدة شهر على الفاشينيستا جمال النجادة ، في قضية إساءتها إلى وكلاء النيابة، من خلال مقطع صوتي مسرب وقررت المحكمة الاكتفاء بحبسها مدة شهر وهي المدة التي قضتها في السجن خلال مدة التحقيق.

وكانت محكمة التمييز قد رفضت في وقت سابق، طلب إخلاء سبيل النجادة، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، إذ كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها لمدة سنة.

ووفق حكم التمييز، فإنه سيتم إطلاق سراح النجادة، حيث التفتت المحاكم الابتدائية والاستئنافية عن طلب براءتها رغم تقديمها كتاب اعتذار، وتم اعتبار ما حدث وما جرى سماعه في التسجيل الصوتي أمراً مخالفاً للقانون ويستوجب العقاب، وكانت محكمة تمييز الجنح قد قررت إخلاء سبيل النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي.

ورفضت “التمييز” في وقت سابق، طلب إخلاء سبيلها، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، وإساءتها إلى النيابة العامة، بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، إذ كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها لمدة سنة.

وظهرت جمال النجادة، منذ عدة أيام، فى مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها من جانب محكمة تمييز الجنح، في الثاني من فبراير الجاري بعد وقف نفاذ حكم الحبس الصادر بحقها.

وقالت جمال النجادة: “يا مساء الجمال والدلال ويا مساء كل شيء حلو أطل فيه على متابعيني.. أنا اليوم طلعت بنفسي أشكر منكم شخصيًا على كل شيء جميل قدمتو لي إياه في أزمتي اللي طافت.. شكرًا لكل شخص حاول يساعدني”.

وأضافت: “انتوا عارفين بعد مثل ما السوشيال ميديا شهرتها ونجاحها عسل على قلبنا إذن إحنا لازم نتحمل مرها”.

واختتمت: “الحديث اللي صار لي أنا اعتبره تسديد فاتورة نجاح، شكرًا لكم متابعيني.. صدقوني كل كلمة وصلتني وكل دعاء ورسالة جاتلي كان علىّ مثل البلسم”.