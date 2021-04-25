حقيقة وفاة الإعلامي والشاعر “زاهي وهبي” بفيروس كورنا

المستقلة /- عبر حسابها على تويتر نفت الإعلامية رابعة الزيات زوجة الشاعر زاهي وهبي ما ورد على مواقع التواصل حول وفاة زوجها وأكدت انه بخير، ووفاته مجرد إشاعات.

كما كشفت الإعلامية السورية زينة يازجي في تغريدة أن حالة زاهي الصحية بدأت بالاستقرار، وأنه بخير، داعية له بالصحة والسلامة.

وعلق الإعلامي نيشان ”زاهي وهبي الحياة تليقُ به، بإذن الله سيتعافى ويعود إلى أسرته وأحبّائه، لِشِفائِكَ نُصَلّي“.

ويذكر أن الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي قد عانى مؤخراً من مضاعفات فيروس كورونا، أدخلته للمستشفى بسبب نقص في الأكسجين، وحالته الصحية بدأت بالإستقرار.

زاهي وهبي شاعر وإعلامي لبناني، مواليد 1964 في بلدة عيناتا الحدودية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، له الكثير من الدواوين الشعرية منها: صادقوا قمرا، في مهب النساء، ماذا تفعلين بي؟، تتبرج لأجلي، وغيرها الكثير.