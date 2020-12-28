حقيقة طلب “بيج رامي” نصف مليون جنيه مقابل ظهوره فى البرامج المصرية

المستقلة/ منى شعلان/ تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا حول تعاقد برنامج “معكم منى الشاذلي” مع البطل المصري “بيج رامي”، للظهور في البرنامج مقابل 500 ألف جنيه قيمة الحلقة الواحدة.

من جانبه نفى برنامج “معكم منى الشاذلي” ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن “بيج رامي”، كاشفًا في بيان له ، تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري “بيج رامي”.

وأكد البرنامج ، أن ما تم تداوله بشأن “تسعيرة” استضافة “بيج رامي” والتي أشيع أنها نصف مليون جنيه، عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.

وأضاف بيان البرنامج: “نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة.. كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي”.

وفى سياق آخر ، كشف ممدوح السبيعي، بطل مستر أولمبيا 2020، عن سبب تسميته باسم “بيج رامي” ، وقال السبيعي، في تصريحات تلفزيونية، إن اسمه الحقيقي ممدوح السبيعي وليس رامي السبيعي، قائلا: “أنا من بلد أرياف دايما بينادونا باسمين وإحنا صغيرين”.

وتابع: “أنا اسمي ممدوح بس الناس كلها بتناديني رامي، أول ما سافرت أمريكا بعد الاحتراف علشان أنا (هيفي) وزن ثقيل، قاموا قايلين بيج رامي، فبقيت بيج رامي”.

وأضاف: “ليا خال اسمه ممدوح، ووالدي مكنش موجود وقتها كان بيسافر فاتسميت ممدوح”.

وحصل “بيج رامي” على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في “الوزن المفتوح”، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير، فيل هيث، وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة “بيج رامي” بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.