حقيقة تسبب نهى العمروسي في وقف “الطاووس” بسبب ابنتها

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت الفنانة المصرية نهى العمروسي ، دعمها الكامل لمسلسل “الطاووس” ، نافية الأنباء المتداولة حول تسببها في وقف عرض المسلسل ، مشيرة إلى أنها اعترضت فقط على استخدام اسم ابنتها “نازلي” في الدعاية.

وكتبت العمروسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “منعا للخلط، فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والاستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل “الطاووس” وده مش حقيقي بالمرة”.

وتابعت: “إحنا كان كل اعتراضنا علي (الدعاية) واستخدام صورة بنتي “نازلي” علي بوسترز دعاية المسلسل علي بعض صفحات السوشيال ميديا.

وأضافت :”إحنا مع حرية الإبداع و مواقفنا ثابتة و لا يمكن ان نسعى لوقف اي عمل فني، وأنا بحترم مهنتي وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها، أدعم مسلسل الطاووس”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر التحقيق بشكل فورى مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل “الطاووس” ومسؤولى القنوات التى تعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التى أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها فى صورة تسىء إليها.

وأكد المجلس، فى بيان، انحيازه إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أى نوع على تلك المعانى النبيلة، ولكنه يعمل فى الوقت نفسه على تنقية الأجواء ومنع الصور التى تسىء للفن المصرى، وأشار إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظًا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أى صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظى والجسدى، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التى تُعرض خلال شهر رمضان المعظم يجرى مراجعتها من الرقابة وحذف أى مشاهد قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

وأضافت أنه بناءً على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء تحقيق مع مسؤولى إنتاج مسلسل “الطاووس”، بعد الشكاوى العديدة حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصرى الأصيل، نؤكد تمسكنا بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها، ومراعاة تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابى هادف ينمى الوعى، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أى عمل فنى لا يراعى تلك المبادئ والقواعد، التى هى سمة الفن المصرى الأصيل والمتميز.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.