حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ نفت الحاجة “علية”، مديرة أعمال الفنانة المصرية يسرا، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية ، حول تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى إحدى مستشفيات العزل، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحاجة علية، إن يسرا تعاني من مشكلات في التنفس، كونها مصابة بـ”الربو” منذ طفولتها، الأمر الذي أثر سلبًا على التنفس لديها، مشيرا إلى أنها تخضع للعزل المنزلي، وتتبع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، لافتة إلى أنها ستجري المسحة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الوقوف على حجم إصابتها بالفيروس.

وقد حرصت يسرا ، فى وقت سابق على توجيه الشكر والتحية إلى جمهورها الذي ساندها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك وزارة الصحة التي عملت على تقديم المساعدات الطبية لها.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع'”.