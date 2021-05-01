حقيقة إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية المصرية إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، ولكنه يعاني من بعض المشكلات في الكلى استدعت نقله إلى المستشفى، أمس.

وأكد زكي أن النقابة متواصلة مع عائلة الفنان سمير غانم، وبالفعل شهدت حالته تحسنًا، أما الفنانة دلال عبد العزيز حالتها الآن مستقرة وتخضع للعلاج اللازم.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، ودخل على إثرها العناية المركز في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وقال الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة”.