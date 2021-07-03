حفيد محمد بن زايد يلفت الأنظار في حفل افتتاح قاعدة عسكرية بمصر ..صور

حفيد محمد بن زايد يلفت الأنظار في حفل افتتاح قاعدة عسكرية بمصر ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ خطف حفيد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأضواء خلال حفل افتتاح قاعدة عسكرية بحرية مهمة أقامتها مصر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم السبت، قاعدة ”3 يوليو“ البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط.

كان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان بحسب مصادر إماراتية.

وجرى بعيد الحفل على نطاق واسع تداول لقطة لمحمد بن زايد وهو يرفع حفيده الأصغر لمشاهدة جانب آخر من الفعالية.

وأثار حضور الطفلين تعليقات واسعة وردودا من المصريين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي جيث كتب حماده الأشقر: ”صورة بالف معنى كما فعل ابوة محمد بن زايد بيزرع فى اولادة حب مصر“.

وعلقت مغردة مصرية: ”محمد بن زايد حضر ومعه اولاده يعتبر مصر بلده وكانه يذهب الي زياره اهله ويعرف بهم اولاده وينمي فيهم حبهم لمصر واحترام جيشها العظيم رساله لمن يحاولون الوقيعه بينهم.”

وعلقت أخرى: ”حفيد الشيخ زايد معاه علي متن الفرقاطه فريم المصريه انهارده الشيخ محمد بن زايد بيغرس حب مصر ف نفوس الإماراتيين من الصغر مصر وصيه الشيخ زايد رحمه الله يبقي من الطبيعي أن الإماراتيين يتشالوا جوه العين والنني“

وقال ابراهيم الشتيوي: محمد بن زايد ينور مصر وحفيد الشيخ محمد بن زايد في صورة جميلة من قاعدة 3 يوليو البحرية مبرووك لمصر وللأمة العربية“

يذكر أن قاعدة ”3 يوليو“ هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن ”القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي“.

وستكون القاعدة الجديدة بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.