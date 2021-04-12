حظر التجوال في رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة 7 مساء ولغاية 5 صباحا

المستقلة  /- كشفت خلية الازمة النيابية، يوم الاثنين، عن تفاصيل حظر التجوال الجزئي المزمع اعلانه خلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن عضو خلية الازمة البرلمانية الخاصة بكورونا، سلمان الغرباوي، قوله إن “حظر التجوال في شهر رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا أو أقل من ذلك”، مؤكدا “عدم امكانية فرض حظر شامل للتجوال بسبب ارتباط المواطنين بالتزامات وظيفية واجتماعية”.

وبين ان “عمل المطاعم سيقتصر على التوصيل الى المنازل حصرا”، مشدداً على “ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاحات عملا بتوجيهات وزارة الصحة”.

وتابع الغرباوي ان “اللجنة ستوصي بضرورة إلزام جميع المواطنين بأخذ اللقاح حرصا على تعافي المجتمع من آثار الفيروس، لأنه حصد الكثير من الارواح على مدى أكثر من عام”.

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