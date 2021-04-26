حسابيا.. هل خرج القوة الجوية من دوري أبطال آسيا

المستقلة/- خسر القوة الجوية مجددا في دوري أبطال آسيا، بسقوطه 3-2 ضد الشارقة في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد القوة الجوية عند نقطتين يحتل بها المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وحسابيا خرج القوة الجوية من دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث لن يتمكن من الحصول على أحد المركز الأول أو الثاني في المجموعة، حتى في حالة فوزه على باختاكور في الجولة الأخيرة.

ويحتل الشارقة صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، ليضمن التأهل إلى الدور التالي، فيما تنحصر البطاقة الثانية بين تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

ويحتل تراكتور الوصافة برصيد 7 نقاط، يليه باختاكور برصيد 4 نقاط.