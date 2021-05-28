“حزب الله” يكشف عن تطورات الحالة الصحية لحسن نصرالله

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت مسؤول رفيع المستوى في “حزب الله” اللبناني عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأمينه العام حسن نصرالله، على خلفية تداول مزاعم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، في حوار تلفزيوني، أن صحة نصر الله “جيدة وهو بخير”، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ”عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر”.

وأوضح: “”أصيب (نصر الله) بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية، وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها، أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.

ويأتي ذلك على خلفية خلوص مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين إلى استنتاج يقول إن نصرالله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان  يعاني خلالها من صعوبة التنفس ومن السعال.

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