حزب الله يؤكد.. مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

المستقلة/-ردا على ما قاله وزير الخارجية السعودي إن “هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى”، أكد “حزب الله” اللبناني أن مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله”، هاشم صفي الدين: “لو كان الأمر صحيحا، لما كان لكل الطغاة كلمة في البلد، مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين، بل بيد الله وبفضل من قدم الدماء وضحوا من أجل كرامة البلاد”.

وتابع قائلا: “السعودية لا تحتمل في المستقبل أي انتقاد، خصوصا وأن العلاقات مع الاحتلال ستكون علانية في الأيام القادمة”.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد قال في تصريحات لقناة “العربية”: “لا نتدخل في لبنان ولا نملي عليه شيئا”، وأضاف أن “هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى”، مشيرا إلى أن “سيطرة الحزب على النظام السياسي في لبنان تقلقنا”.

 

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