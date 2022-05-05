حذفا صورهما معا ..ابو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري

المستقلة/- أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أنباء انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، بعد زواج دام لمدة عام ونصف بينهم، حيث تم الطلاق في هدوء تام وبشكل راق، أكدت المصادر لأحد المواقع المصرية، أن العلاقة بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري يسودها الإحترام المتبادل والرقي ولا يوجد بها أي نوع من أنواع الاختلاف.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا من قبل زواجهما في كانون الأول/ديسمبر عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد محدد من الأصدقاء المقربين، حيث اكتفيا بوجود تجمع صغير بعيداً عن الإعلام، وذلك أثناء فترة الحجر الصحي التي فرضته الحالة الصحية العامة بسبب تفشي فيروس كورونا وقتها.

وحرص الثنائي على إعلان خبر الزفاف على الصفحات الرسمية لهم على مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيان مشترك كان نصه: “تقديراً لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

عيد زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وفي كانون الأول/ديسمبر العام الماضي 2021 احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، ونشرت ياسمين ستوري، ظهرت فيها بجانب قالب من الكيك عليه أول حرف من اسمها هي وزوجها، وقبل أن يتم إعلان انفصالهما بعدة أشهر فقط.

أول تعليق من أحمد أبو هشيمة بعد الإنفصال

وبعد إعلان خبر الإنفصال قام كلًا من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بإلغاء متابعة كلًا منهم الأخر وحذف صورهم معاً من حساباتهم الشخصية، ولم يكتفي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بحذف الصور بل قام بنشر استوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستغرام” بتعليق غريب أثار الجدل في الساعات الماضية.

حيث نشر مقولة شهيرة من أحد أقوال نيلسون مانديلا، كتب فيها:”أنا لا أخسر أبدًا فأما أن أربح أو أن أتعلم”.

المصدر: ليالينا