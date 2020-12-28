حبس الفاشينيستا الكويتية “جمال النجادة” لمدة سنة

المستقلة/ منى شعلان/قضت محكمة الجنح بدولة الكويت، اليوم الإثنين، حبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة.

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى، بحجز الفاشينيستا جمال النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن ”التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها“.

وكانت النجادة ، من بين المشاهير الذين تم استدعائهم فى قضية غسيل الأموال للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلها بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار)، مع استمرار متابعتها قضائيا.