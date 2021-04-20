حارس النفط يصاب بجلطة دماغية

المستقلة/- تعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون لجلطة دماغية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر في بيان رسمي إمخ قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا.

وعلى الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا بجلطة دماغية مفاجئة.

وأضاف أن سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وإدارة نادي النفط تواصل جهودها لنقله إلى مستشفى في مدينة السليمانية.

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