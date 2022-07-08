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حاج كولومبي يروي قصته بعد اعتناقه الإسلام – فيديو

المستقلة /- روى حاج كولومبي يدعى ” أليخاندرو”، قصة إسلامه من قبل أشهر بعدما كان كاثوليكيًا، حيث أنه جاء إلى جدة للعمل ولكنه أراد في يوم تغيير مسار حياته وصمم بعد معرفته للإسلام الدخول إلى الدين الإسلامي، واختار اسمًا جديدًا له وهو ” بدر ” .

وقال ” بدر” خلال مداخلة على قناة السعودية :” طوال حياتي وأنا أعيش في عائلتي كاثوليكيًا، وعندما أتيت إلى المملكة وانضميت إلى المركز الإسلامي في جدة تعرفت على أصدقاء جديدين، وحدثوني عن المشاعر الخاصة عند رؤية الكعبة للمرة الأولى. وأضاف “بدر”: أنه قال لنفسه يجب أن أجرب هذه اللحظة، وذهب إلى العمرة في المرة الأولى في رمضان وشاهد الكعبة لأول مرة وتذكر مقولة أصدقائه له، وأحب المكان وقام بتعلم قراءة القرآن”، لافتًا أنه أحس أن هذا المكان هو الذي يجب أن يكون فيه .

وتاليا الفيديو:

 

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