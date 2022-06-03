جورج قرداحي بتصريحات نارية فهل يجدد أزمته مع السعودية؟

المستقلة /- عبر حسابه بموقع تويتر، علق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، على تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين، بعد مفاوضات حثيثة بين الحوثيين والتحالف العربي.

وكتب قرداحي: “تحياتي لأهل اليمن، ورجالها البواسل، تحياتي للمفاوضين الشجعان، من الطرفين، الذين اتفقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين”، مضيفا ان هذه الاخبار مبشرة بالخير، حيث ان الهدنة التي صمدت لشهرين، سوف تتحول الى سلام دائم بين الإخوة، حسب تعبيره.

وفي تغريدة أخرى، تابع قرداحي، انه سعيد جداً بهذا التطور الإيجابي، لأنه يريح الشعب اليمني، ويطمئن الدول المجاورة، مؤكدا انه معه كل الحق في الموقف الذي اتخذه سابقا بقوله: “إنها حرب عبثية ويجب ان تتوقف”، حتى لو لم يعجب هذا الكلام البعض، مشيرا ان كل الحروب عبثية، خاصة عندما تكون بين الإخوة والجيران.

يذكر ان جورج قرداحي قد استقال في وقت سابق عقب ضغوط تعرض لها بسبب وصفه للحرب على اليمن بأنها “عبثية”، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعوديو ةبعض الدول الخليجية، حيث سحبت السعودية سفيرا من بيروت، وتبعتها لاحقا الكويت والإمارات والبحرين.

وفي قراءة لتغريدات الوزير اللبناني السابق جورج قرداحي، يتساءل البعض حول امكانية تجدد ازمته مع السعودية بعد تاكيده انه كان على حق بوصف الحرب على اليمن بالعبثية، وعدم تراجعه عن هذه التصريحات، حتى وان تسبب ذلك في أزمات دبلوماسية.

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وفي هذا السياق، وافقت الحكومة اليمنية متضامنة مع التحالف والحوثيون، اليوم الخميس، على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها، وأكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، في بيان له، انه لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، خاصة فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية.