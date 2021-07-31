جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل “أبو سعد السمين” أحد أمراء “داعش”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن جهار مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، مقتل “أبو سعد السمين” أحد أمراء تنظيم “داعش” في عملية أمنية شرقي البلاد.

وذكر في بيان صحفي أن “السمين كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى والذي كان يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين”.

وأضاف: “تابعت استخبارات جهازنا حركة هذا الإرهابي لفترة من الزمن ووجهت له الضربة القاتلة بالوقت المناسب”.

وتابع جهاز مكافحة الإرهاب: “لم نعلن تفاصيل هذه العملية الهامة في وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المنفذة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

منتخب مصر يودع أولمبياد طوكيو

اخر الاخبار

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

اخبار العراق

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل “أبو سعد السمين” أحد أمراء “داعش”

اخر الاخبار

قوات الأمن التونسية تفرض الإقامة الجبرية على القاضي بشير العكرمي

اخر الاخبار

مصادر إماراتية تكشف حقيقة إقامة فرح نجل ولي عهد أبوظبي بمدينة العلمين

اخر الاخبار

تونس تعلن تسجيل أول إصابة بمرض الفطر الأسود

اخر الاخبار

الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية” لهذا السبب

اخر الاخبار

الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية” لهذا السبب

اخر الاخبار

مصر تستنكر الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية

اخر الاخبار

سقوط شهداء وجرحى بهجوم إرهابي على مجلس عزاء في العراق

اخر الاخبار

حرائق شاسعة في قرى عكار الهرمل شمال لبنان

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقاط للجيش العراقي

رياضية

ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مبابي

اخر الاخبار

السعودية تعاقب ليلى اسكندر وحبيب الحبيب بتهمة “التظليل والخداع”

اخر الاخبار

ميريام فارس تحصل على الاقامة الذهبية من الإمارات

اخر الاخبار

بعد 4 أعوام.. جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران مولودا جديدا

اخر الاخبار

فيديو.. ماريا فرهاد تتوج ملكة جمال العراق لعام 2021