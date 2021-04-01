جنكي : التصويت على الموازنة بداية لتصحيح العلاقات بين الإقليم وبغداد

جنكي : التصويت على الموازنة بداية لتصحيح العلاقات بين الإقليم وبغداد
المستقلة /- اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، قرار التصويت على الموازنة العامة، بأنه بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل المتعلقة يرواتب موظفي الإقليم دون استقطاع.
وقال الرئيس المشترك للحزب، لاهور شيخ جنكي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انه “بعد محاولات وضغوط كبيرة، أثمرت جهودنا وحققت أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021”.
واضاف ان “هذه الخطوة هي بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم دون استقطاع وإنقاذ المواطنين من شظف العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الافق المزدهرة منذ مدة طويلة”، موضحاً “نأمل ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية المبرمة بينهما”.
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