جنكي : التصويت على الموازنة بداية لتصحيح العلاقات بين الإقليم وبغداد

المستقلة /- اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، قرار التصويت على الموازنة العامة، بأنه بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل المتعلقة يرواتب موظفي الإقليم دون استقطاع.

وقال الرئيس المشترك للحزب، لاهور شيخ جنكي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انه “بعد محاولات وضغوط كبيرة، أثمرت جهودنا وحققت أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021”.

واضاف ان “هذه الخطوة هي بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم دون استقطاع وإنقاذ المواطنين من شظف العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الافق المزدهرة منذ مدة طويلة”، موضحاً “نأمل ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية المبرمة بينهما”.