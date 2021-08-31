جنايات ميسان تصدر 12حكما بالحبس لمدان بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان، اثني عشر حكما بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع الكهرباء في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، أن “مجموع الأحكام التي صدرت بحق المدان بلغ ستة وثلاثين سنة وبواقع ثلاث سنوات لكل جريمة من الدائرة المذكورة، “لافتاً إلى أن”الأحكام بحق المدان ستنفذ بالتعاقب”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات”.