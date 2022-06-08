جمهور ليفربول يتوجون محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

المستقلة/- أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم الأربعاء، تتويج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لـ”الريدز”، فإن أنصار الفريق ورابطة “Forever Reds” واتحاد اللاعبين السابقين للنادي صوتوا على صلاح كـ”أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم 2021/2022″.

وتفوق صلاح، الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، على الحارس أليسون بيكر في استطلاع الرأي.

وتعد هذه أحدث جائزة يحصل عليها محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، بعد حصوله على لقب لاعب العام في إنجلترا، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم.

كما حصل “مو صلاح” على جائزة الحذاء الذهبي بعدما أنهى الموسم في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ23 هدفا.

وقال موقع “ليفربول” إن صلاح بلغ 30 هدفا في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته في الأنفيلد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

وأضاف: “كما صعد إلى المركز التاسع على قائمة أفضل هدافي ليفربول على مرّ التاريخ، حيث بلغ رصيده الإجمالي حتى الآن 156 هدفا من 254 مباراة”.

 

 

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