جمعيات ميسان تحمل الموارد المائية مسؤولية نزوح الفلاحين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حمل اتحاد الجمعيات الفلاحية في ميسان الحكومة متمثله بوزارة الموارد المائية مسؤولية نزوح بعض القرى والمناطق الزراعية بسبب الجفاف

وقال رئيس الاتحاد كريم حطاب ” إن الاتحاد سجل نزوح مزارعين من ميسان إلى محافظات واسط والبصرة وذي قار والديوانية هربا من الشحة المائية وتوقف الزراعة ونفوق الحيوانات التي كلفتهم خسائر طائلة”.

وأضاف تم تسجيل العديد من حالات نزوح المزارعين إلى محافظات مجاورة بسبب توقف الزراعة الشحة المائية والتي رمت بظلالها على تربية المواشي، فضلا عن توقف أغلب محطات الإسالة في القرى والأرياف المتاخمة للأهوار.

وحمل حطاب وزارة الموارد المائية مسؤولية ذلك مطالبا بإيجاد الحلول لوقوف نزوح العشرات من سكنة القرى في الأهوار الذي يشهد شحة مائية قاسية.