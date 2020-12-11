جماهير الزمالك تعتدي على نجم الفريق السابق

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(المستقلة) تعرض أيمن يونس، نجم الزمالك المصري السابق، ورئيس لجنة الكرة بالنادي، للاعتداء من قبل بعض المشجعين أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة اليوم.

وفوجئ أيمن يونس بعدة أشخاص قبل صلاة الجمعة يتحدثون إليه من منطلق انتمائهم للزمالك، ثم حطموا سيارته.

وحاول الثلاثي الذي وصفهم يونس بـ”الشباب الطائش” الاعتداء عليه، وحطموا سيارته وهم يرددون عبارة “اتركوا النادي”.

واتجه أيمن يونس لتحرير محضر بالواقعة بعدما تعرض لبعض الجروح عقب تحطم زجاج سيارته.

وتم تعيين يونس ضمن مجلس الإدارة المكلف بتسيير شؤون نادي الزمالك، عقب إزاحة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، بداعي ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

 

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