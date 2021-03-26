جمال النجادة تغضب رواد السوشيال ميديا بسبب متابعة

المستقلة/- منى شعلان/ أغضبت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة ، جمهور السوشيال ميديا ، بعد تعليق غير لائق لها على متابعة طلبت منها أن تتحدث عن تجربتها في السجن، لترد عليها جمال قائلة: “اذا تبين ممكن اسولف عن تجربة امج بالحياة.. اعرفها عدل شنو كانت وشنو تاريخها”، وأضافت النجادة قائلة: ” ترا السجن أشرف من تاريخ أمك”.

هذا الرد تسبب في هجوم عنيف على جمال النجادة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء في ردها وأنه كان من الأفضل لو التزمت الصمت.

ويُشار إلى أن محكمة الجنح كانت قد أصدرت حكماً بحبس الفاشينيستا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة قدرها 1000 دينار.

وجاء هذا بحسب تقرير لصحيفة “القبس” الكويتية في إطار قضية الإساءة الى وكلاء النيابة، حيث تم في وقت سابق تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى جمال وسُمع فيه صوتها وهي تصف وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية غسل الأموال مع مجموعة مشاهير بألفاظ مجرّمة قانوناً.

وأخيراً قررت محكمة تمييز الجنح في الكويت إخلاء سبيلها ووقف نفاذ حكم حبسها إلى حين صدور الحكم النهائي.

هذا وتعتبر النجادة من أبرز الأسماء في قضية غسيل الأموال التي طالت عددا كبيرا من المشاهير في الكويت، وأخلي سبيل الفاشنيستا الكويتية في هذه القضية بكفالة وصلت قيمتها لـ20 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، وهي أعلى كفالة تدفع في الكويت.