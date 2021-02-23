جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في ملعب “بوشكاش” أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بسبب حظر قدوم المسافرين من بريطانيا إلى ألمانيا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة جلادباخ ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة جلادباخ ضد مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة جلادباخ ضد مانشستر سيتي

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

التشكيل المتوقع للمباراة