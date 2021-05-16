جستن ميرام : اشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم دعوتي لتمثيل المنتخب الوطني

المستقلة /- تحدث جستن ميرام مهاجم منتخب العراق ولاعب نادي “سالت ليك” الأميركي، عن أسباب عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر وكاس آسيا، فضلاً عن بطولة كأس العرب.

وقال ميرام لبرنامج “سوبر” الذي يقدمه الزميل “علي نوري” وتابعته المستقلة ، “حزين جداً، واشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم دعوتي لتمثيل المنتخب الوطني، وكل الجماهير تؤمن بقدراتي الفنية”.

وأضاف، “مستواي مرتفع كثيراً، وكنت اتمنى مساعدة المنتخب الوطني لكن الدعوات لا تعتمد على (جودة اللاعبين) بل لأمور اخرى”.

وبشأن عدم دعوته، قال جستن ميرام ما نصّه “اسألوا كاتانيتش عن عدم دعوتي، الموضوع واضح جدا هناك اسباب شخصية لا يريد الكشف عنها”.

وأكد “سأكون مساندا دائما لمنتخب بلدي، وسأشجع المنتخب العراقي في كل مبارياته حتى وان لم اكن متواجداً معه”.