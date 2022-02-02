جدل بعد إعلان السعودية تعديل علمها ونشيدها الوطني

المستقلة /- أثار الخبر المتداول حول تغيير العلم السعودي والشعار جدلا واسعا في السعودية، وبعض رواد مواقع التواصل في العالم العربي، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، حيث تم تفسير الخبر بشكل خاطئ من قبل العديد من النشطاء.

حيث وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، وفق المادة 23 من نظامه، بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030″.

لكن فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة، معتبرين أن السعودية ستقوم بـ”تغيير علمها”، وعبروا عن رفضهم هذا التغيير، في حين طالب البعض بمعرفة حقيقة الخبر، وتفاصيله من قبل المسؤولين.

وبدورها، ‎نشرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، توضيحا بخصوص هذا الخبر وقرار مجلس الشورى، وأكدت ان ما يتم تداوله حول تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، مؤكدة ان التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الاستخدام.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اخبار السعودية

جدل بعد إعلان السعودية تعديل علمها ونشيدها الوطني

اخبار العراق

مصرف الرافدين يدعو المستثمرين إلى إجراء تسوية لالتزاماتهم المالية

اخبار العراق

فائق الشيخ علي يطلب من برهم صالح سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

اخبار العراق

شركة سومو تؤكد.. معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 71 دولاراً

اخر الاخبار

خبيرة تغدية تؤكد.. التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

شركة غوغل تؤكد ان عائداتها قد تضاعفت خلال الربع الاخير من 2021

اخر الاخبار

شركة غوغل تؤكد ان عائداتها قد تضاعفت خلال الربع الاخير من 2021

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من تخفيف اجراءات الوقاية من كوفيد 19 دفعة واحدة

اخر الاخبار

مجزرة مروعة في قرية “الذهب الأبيض”.. تفاصيل صادمة

اخبار العراق

النزاهة : ضبط مستندات مشروع وهمي وأدوية منتهية الصلاحية في المثنى

اخر الاخبار

حمد بن جاسم يعلق على إعلان الرئيس الامريكي بخصوص قطر

اخبار الاردن

الاردن : نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين

اخر الاخبار

السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

اخر الاخبار

قطر: نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز

اخر الاخبار

اسعار النفط يصعد إلى أعلى مستوياته على خلفية انخفاض المخزون الامريكي

اخبار العراق

وفاة الخبير القانوني “طارق حرب” فجر اليوم