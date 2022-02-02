جدل بعد إعلان السعودية تعديل علمها ونشيدها الوطني

المستقلة /- أثار الخبر المتداول حول تغيير العلم السعودي والشعار جدلا واسعا في السعودية، وبعض رواد مواقع التواصل في العالم العربي، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، حيث تم تفسير الخبر بشكل خاطئ من قبل العديد من النشطاء.

حيث وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، وفق المادة 23 من نظامه، بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030″.

لكن فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة، معتبرين أن السعودية ستقوم بـ”تغيير علمها”، وعبروا عن رفضهم هذا التغيير، في حين طالب البعض بمعرفة حقيقة الخبر، وتفاصيله من قبل المسؤولين.

وبدورها، ‎نشرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، توضيحا بخصوص هذا الخبر وقرار مجلس الشورى، وأكدت ان ما يتم تداوله حول تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، مؤكدة ان التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الاستخدام.