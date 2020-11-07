جاستن ترودو يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية 

المستقلة /سرى جياد/هنأ الرئيس الكندي جاستن ترودة الرئيس الامريكي الجديد جوبايدن بمناسبة فوزه بالرئاسة الأمريكية وكاميلا هاريس بعد انتخابها كأول نائبة رئيس في تاريخ أمريكا.

وقال ترودو في تغريدة له على منصة تويتر “ان بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان Our tow countries are close friends partners and allies.”

وتابع نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية .أنا أتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكما.

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