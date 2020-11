جاستن ترودو يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية 

المستقلة /سرى جياد/هنأ الرئيس الكندي جاستن ترودة الرئيس الامريكي الجديد جوبايدن بمناسبة فوزه بالرئاسة الأمريكية وكاميلا هاريس بعد انتخابها كأول نائبة رئيس في تاريخ أمريكا.

وقال ترودو في تغريدة له على منصة تويتر “ان بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان Our tow countries are close friends partners and allies.”

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020