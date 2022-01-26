ثلوج في منطقة بلاد الشام .. ماذا عن العراق ؟

المستقلة /- تشير آخر مُخرجات النماذج الجوية العددية المُعالجة لدى قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثر العراق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة وذلك إعتباراً من ليل الأربعاء/الخميس ولعدة أيام تترافق مع الأمطار والثلوج للمناطق الشمالية والغربية أحياناً.التفاصيل

بداية مُستقرة في أغلب المناطق نهار الأربعاء وطقس بارد عموماً

يُتوقع بمشيئة الله ان بطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار الأربعاء في مُختلف المناطق لتلامس ال20 درجة مئوية في العاصمة بغداد، بينما تنخفض درجات الحرارة في المناطق الغربية، ويكون الطقس شديد البرودة في المرتفعات الشمالية، بارداً في المناطق الغربية، ومُعتدلاً على غير العادة في بقية المناطق مع ظهور لسُحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية وتوجد إحتمالية لهطول زخات من الأمطار والثلوج على أن القمم الشمالية بعد الظهر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

اقتراب الكتلة الهوائية القطبية ليل الأربعاء/الخميس

تقترب الكتلة الهوائية القطبية من العراق مع ساعات ليل الأربعاء/الخميس حيث يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة ويكون الطقس قارس البرودة في المرتفعات الشمالية، وشديد البرودة في بقية المناطق، وتزداد كميات السُحب وتهطل الأمطار على المناطق الشمالية تشتد بعد مُنتصف الليل، وتكون على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، كما وتمتد أحياناً الهطولات المطرية للمناطق الغربية وتكون على شكل ثلوج فوق أجزاء من تلك المناطق ولاسيما في المعبر الحدودي مع الاردن.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مصحوبة بهبات قوية ولاسيما في المناطق الغربية.

جبهة هوائية قطبية وتعمق واشتداد الهطولات على المناطق الشمالية الخميس

توقع مركز طقس العرب أن تعبر المناطق الشمالية من العراق الخميس ولاسيما مع ساعات الصباح المُتأخرة والظهيرة وخلال ساعات النهار جبهة هوائية قطبية تندفع خلفها رياح قطبية قارسة البرودة، لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة خاصة في المناطق الغربية والشمالية، ويصبح الطقس قارس البرودة في المرتفعات الشمالية، وشديد البرودة في شمال وغرب الدولة، بينما يكون بارداً نسبياً إلى بارداً في بقية المناطق.

وتبدأ الجبهة الهوائية القطبية بالعبور في المناطق الشمالية خلال نهار الأربعاء تدفع بكميات كبيرة من السُحب الماطرة، وتهطل زخات من الأمطار على شمال الدولة تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط زخات كثيفة من البَرَد تزامناً مع عبور غيوم مُنخفضة وملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب الكثيف.

تزامناً مع حدوث اشتداد ملحوظ على سرعة الرياح السطحية لتكون غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومصحوبة بهبات قوية تلامس حاجز ال100متر في المناطق الغربية وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار الكثيف.

ثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي ترتفع عن 700 متر شمالاً وزخات ثلجية نادرة على غرب العراق

مع عبور الجبهة الهوائية القطبية وانسياب الرياح القطبية في طبقات الغلاف الجوي بشكلٍ يسمح لاحداث تساقطات ثلجية قوية، فيتوقع بمشيئة الله أن تتساقط الثلوج الكثيفة والمتراكمة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية التي يتراوح ارتفاعها مابين 700 إلى 800 متر فوق مستوى سطح البحر نهار يوم الأربعاء.

كما ويُتوقع بمشيئة أن تبقى الفرصة مهيأة لحدوث تساقطات ثلجية ومطرية مُتقطعة على المناطق الغربية من العراق.

سيطرة الكتلة الهوائية القطبية على الدولة ليل الخميس/الجمعة

مع ساعات ليل الخميس/الجمعة تستمر الأمطار الغزيرة وزخات البَرَد الكثيفة بالتساقط على المناطق الشمالية، مع تساقط الثلوج الكثيفة والمتراكمة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية لكن مع حدوث انخفاض في مستوى التساقط لما يقارب 700 متر تمتد لما دون ذلك أحياناً، تزامناً مع عبور غيوم مُنخفضة وملامسة لسطح الأرض تؤدي إلى تشكل الضباب الكثيف.

تعمق الرياح السيبيرية القطبية قارسة البرودة ليل الأربعاء/الخميس وموجة واسعة من الجليد

ومع تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية المناطق الوسطى يُتوقع كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة وتتمركز فوق العراق ليل الخميس/الجمعة، مما يؤدي إلى انسياب رياح شمالية غربية قارسة البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضاً حاداً وملموساً لتصبح درجات الحرارة دون الصفر المئوي في مناطق واسعة من غرب وشمال العراق وتكون الطرقات لازالت مُبتلة مما يؤدي إلى تشكل موجة جليدية واسعة النطاق فوق تلك المناطق ويشمل تشكل الجليد الطرقات الداخلية والخارجية في المدن مما يشكل خطراً حقيقياً عند المسير على الطرقات، بينما تشهد بقية المناطق طقس شديد البرودة ودرجات الحرارة تكون مُتدنية للغاية تصل حدود 3 درجات مئوية فقط في العاصمة بغداد، بينما تكون أعلى من ذلك بقليل في المناطق الجنوبية.