تونس.. سعيد يأمر إقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار

المستقلة/-أحمد عبالله/ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.

وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.

وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” عبد الرزاق الكيلاني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تونس.. سعيد يأمر إقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار

ثقافة وفنون

فيديو.. “الوضع صعب” تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

اخر الاخبار

توم كروز يستأنف تصوير فيلمه Mission Impossible 7

اخبار العراق

اخر الاخبار

ابنة هيفاء وهبي ترد على منتقدي عملية أنفها

رياضية

لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

رياضية

نجم ريال مدريد يرحل إلى الدوري الإنجليزي

رياضية

نجم ريال مدريد يرحل إلى الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بعدن

اخر الاخبار

نظرية الأمننة… قراءة نقدية

اخبار العراق

بينهم امرأة ..اعتقال 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

اخر الاخبار

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل؟

اخبار العراق

صحة ميسان تفتتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة 

اخبار العراق

اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

اخر الاخبار

الدار البيضاء تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية

ثقافة وفنون

فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

اخر الاخبار

فيديو.. تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من “La Casa De Papel”