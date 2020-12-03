توقف عمليات ازالة الالغام في الانبار لعدم منح 30 خبيرا الفيزا

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المستقلة  / – أوقفت شركات ومنظمات دوليّة عمليات إزالة الالغام في الانبار بسبب عدم منح الفيزا الى 30 خبيرا مختصا في هذا الملف.

وقال محافظ الانبار علي فرحان في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة: إنَّ «تلك الشركات والمنظمات توقفت عن العمل، على الرغم من الكتب الرسمية التي قدمتها المحافظة لاستحصال سمة الدخول الى ملاكاتها للعمل في دعم ملف ازالة الالغام في المحافظة».

وبشأن مشاريع الاستثمار الاخرى، اوضح ان «الشركات الاجنبية تعاني صعوبة جلب ملاكاتها بسبب عدم الحصول على سمة الدخول من الجهات ذات العلاقة»، مبينا ان «ذلك يؤثر بشكل سلبي في الاستثمار في المحافظة».

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