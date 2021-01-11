توقعات بوصول أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل

المستقلة/-توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

كان التوقع السابق للبنك الأمريكي أن يبلغ النفط 65 دولارا بنهاية العام.

وقال محللو البنك في مذكرة إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي وإعلان السعودية عن تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع “شح المعروض” في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

كان البنك قال الأسبوع الماضي إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاقها مع سائر منتجي أوبك+ يشير إلى أن الطلب على النفط يضعف عقب الإغلاقات الجديدة الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد-19.