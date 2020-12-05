توقعات بارتفاع الدين العام للأردن إلى 106٪ من الناتج المحلي

المستقلة/- توقعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3% في عام 2020 وأن ينتعش بنسبة 2.5% في عام 2021. وتفترض تلك التوقعات، انتعاشاً تدريجياً في الطلب الخارجي على الخدمات السياحية، في حين من المتوقع أن يظل الطلب المحلي على السلع والخدمات بطيئًا نتيجة الضغوط على سوق العمل، وانخفاض تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، وكذلك الحيز المالي المحدود للحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأثارت صدمة كوفيد -19 ضغوطًا على الميزانية، لا سيما على جانب الإيرادات حيث تتأثر الإيرادات الضريبية بسبب الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أطلقتها الحكومة للقطاعات المتضررة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتوسع عجز الميزانية إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 6% في 2019.

مع زيادة عجز الميزانية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع كابيتال إنتليجنس وصول إجمالي الدين العام إلى 106.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعامن 95.2% في نهاية عام 2019.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي، تفاصيل موازنة العام المالي 2021 بعجز كلي 2 مليار دينار (تعادل 3 مليارات دولار) مع وصول المصروفات إلى 14 مليار دولار تقريباً، وإيرادات تعادل 11 مليار دولار