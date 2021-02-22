تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بسبب مبلغ لا يتجاوز الدرهمين (ما يعادل 0.8 دولار)، لتذكرة مواقف، تورط زائر عربي لدولة الإمارات، في الثلاثينات من عمره، بتهمة التزوير

وبحسب  صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد أحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية في دبي، وذلك بعد قيامه بتزوير تذكرة مواقف عامة، واستعمالها أثناء إيقاف سيارته في أحد المواقف الخاضعة للرسوم، مع علمه بأنها ”مزورة“.

وقالت النيابة العامة في مذكرتها أن ”المتهم قام بقص جزء من تذكرة مواقف، وألصقها على واحدة أخرى بموضع الرقم الدال على تاريخ الإصدار، وقد لاحظ موظف المواقف عدم صحة التذكرة أثناء التأكد من التزام أصحاب المركبات من دفع قيمة الرسوم“.

بدوره، قال الموظف إنه ”لاحظ وجود تزوير في تذكرة رسوم المواقف الخاصة بسيارة المتهم، في محاولة منه لخداع موظفي التفتيش، وعليه أبلغ جهة عمله التي أبلغت الشرطة“.

وأقرّ المتهم في التحقيقات بتزويره التذكرة وتغييره بياناتها ووضعها على سيارته، مبررا ذلك بأنه لم يكن يملك درهمين ثمن استخراج تذكرة مواقف جديدة.

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