توجيه عاجل من الأسد بشأن ضحايا الجيش السوري

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، توجيها، بشأن شهداء الجيش السوري.

وجه الأسد بزيادة قيمة الهدية النقدية التي كانت توزع على ذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف من قبل الإدارة السياسية بمقدار خمسة أضعاف عما كانت عليه في السابق، بحسب بيان من الصفحة وزارة الدفاع السورية على موقع “فيسبوك”.

وبلغت قيمة الهدية بعد الزيادة 50000 ليرة سورية لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الحاصلين على بطاقة شرف بدلا من 10000 ليرة سورية، بينما أصبحت هدية جرحى العجز الجزئي الحاصلين على نسبة عجز 40% فما فوق 30000 ليرة سورية بدلا من 6000 ليرة سورية.

كما يشمل توجيه الرئيس السوري، بشار الأسد، تضمين ذوي المفقودين من حاملي بطاقة الشرف بهذه الهدية.

وسيتم توزيع الهدية في جميع المحافظات عبر الحسابات الجارية والصراف الآلي، وذلك للتخفيف عن أعباء استلامها، بالتساوي لمستحقي المعاش عن طريق مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمناسبة عيد الشهداء الموافق السادس من مايو/ أيار من كل عام.

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