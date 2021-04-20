توتر العلاقات الامريكية مع الصين .. ادارة بايدن تخطط لابرام صفقة اسلحة مع تايوان

ذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإبرام أول صفقة أسلحة مع تايوان، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بينها وبين الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”الصفقة المكونة من 40 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع، تعتبر مؤشراً على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان“، مبينة أن ”الصين ترسل طائرات حربية مقاتلة إلى المجال الجوي التايواني بشكل شبه يومي منذ مطلع العام الجاري، وتحذّر الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً، حيث ترى بكين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي بوصفها جزءاً من أرضها، وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا اقتضت الحاجة“.

وتابعت أن ”الولايات المتحدة لديها اتفاقية أمنية مع تايوان، تقوم بمقتضاها بتقديم ما يكفي من السلاح والتقنية لمساعدتها في ردع أي غزو لأراضيها.

ووافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على 20 صفقة سلاح مع تايوان، من بينها حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار“.

وأردفت أن ”المناقشات المتعلقة بمدفع هاوتزر بدأت إبان وجود ترامب في البيت الأبيض، وقد أبلغ المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل بمثابة السفارة هناك، الحكومة التايوانية بأن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، سوف تبلغ الكونغرس قريباً بالصفقة المقررة، وفقاً لما ذكره موقع إخباري تايواني أمس الاثنين“.

وختمت الصحيفة تقريرها بقولها: ”أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن صفقة السلاح ليس لها أي علاقة بالزيارة الأخيرة التي قام بها كريستوفر دود، السناتور الأمريكي السابق، وصديق بايدن. وقالت إن المباحثات الخاصة بتلك الصفقة قائمة بالفعل من قبل هذه الزيارة“.