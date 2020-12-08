تهريب مدير بلدية السليمانية من أسطح المنازل بعد اقتراب المتظاهرين – فيديو

المستقلة /- نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تهريب رئيس بلدية السليمانية سعيد صادق عبر اسطح المنازل المجاورة للبلدية خوفا من المتظاهرين.

وتشهد محافظة السليمانية منذ أيام تظاهرات حاشدة للموظفين وعناصر البيشمرگة احتجاجاً على تأخر رواتبهم، رغم تسليم بغداد 320 مليار دينار شهرياً لادارة الإقليم.

وقتل في التظاهرات ثلاثة أشخاص بينهم طفل عمره 11 سنة كان يبيع المناديل الورقية قرب تجمع المتظاهرين.

ويطالب الموظفين المتظاهرين بأن يكون توزيع الرواتب مركزيا وينقل ارتباطهم إلى بغداد، واستخدام التوطين في توزيع الرواتب لفضح مئات الآلاف من الوظائف الوهمية التي يتهمون احزاب الاقليم بالاستفادة منها.