تمويل أونروا المخصص لـ الاردن

المستقلة /- توقعت دائرة الشؤون الفلسطينية عقد المؤتمر الدولي لمانحي أونروا في أيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلين.

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، الثلاثاء، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “خصصت نحو 145 مليون دولار لتمويل خدماتها في الأردن لعام 2021، وهو مماثل لما خصصته الوكالة في العام الماضي.

ورأى خرفان في تصريح صحافي أن القيمة لا تتناسب مع عدد اللاجئين نهائيا”، مضيفاً أن “الحكومة الأردنية تقدم الكثير من الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتُعد أكبر مانح للأونروا بالرغم من أن الأردن مضيف للاجئين الفلسطينيين”.

وتضم سجلات “أونروا” نحو 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وفق خرفان.

وكان خرفان قال العام الماضي إن “الأردن يدفع نحو 1.2 مليار دولار سنويا، لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت مخصصات الوكالة للأردن 143 مليون دولار في 2019”.

لكن نائبة المفوض العام للوكالة ليني ستينيث، أوضحت الشهر الحالي أن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، ستؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر آذار/ مارس، وستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.

واتفق الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة (أونروا) الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر، على عقد مؤتمر دولي للمانحين في 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.

أونروا دعت إلى تأمين 1.5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين في عام 2021، وتوقعت الوكالة الأممية أن يفوق العجز المالي لها في العام الحالي 200 مليون دولار.

وتبلغ موازنة برامج الوكالة الأممية للعام الحالي 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

وكذلك تتطلب المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها أونروا استجابة للآثار المدمرة للحصار والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 231 مليون دولار، وتسعى الوكالة للاستجابة للصعوبات التي نجمت عن الأزمة السورية للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان، للحصول على 318 مليون دولار.

وهناك حاجة إلى ما يقارب 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق أونروا وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية.