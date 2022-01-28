تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز يبكي ايمي ودنيا على مسرح Joy Awards

المستقلة/-خطفت إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا القلوب ببكائهما على مسرح حفل Joy awards بعد تكريم والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكرم حفل Joy awards النجمين الراحلين واسترجعوا ذكرياتهم معهم بمجموعة من اللقطات في عدد من الأفلام والأعمال التي قدمها النجمين في مشوارهما الفني.

إيمي سمير غانم وشقيقتها لم يتمالكا دموعهما، ولم تسيطر الشقيقتين على مشاعرهما ووجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ والقائمين على الحفل، معبرين عن امتنانهم الشديد بتقدير والديهما.

ونشرت الفنانة المصرية أيمي سمير غانم إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان Joy awards، حيث أطلت بفستان باللون الأسود الطويل البسيط بتصميم مختلف لكل جانب منه، مع شال أسود من الخلف، وتسريحة شعر بسيطة بشعر منسدل من الخلف، حيث يعتبر هو الظهور الأول لها بعد عدة أشهر من الإبتعاد الفني، سواء من خلال حضور المهرجانات أو المشاركة في الأعمال الفنية، مع زوجها الفنان حسن الرداد والذي ظهرت الكثير من شائعات أنفصالهم مؤخرًا ليظهرا معًا على السجادة الحمراء.

ويعد ظهور إيمي سمير غانم هو الظهور الأول لها بعد وفاة والديها، فلازالت النجمة الشابة تعيش حالة من الحزن على فراقهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا، خاصة وأن إيمي كانت معروفة بعلاقتها القريبة وتعلقها الشديد بوالدها.

مهرجان Joy awards

واستضافت الرياض، امس الخميس، نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي والإعلاميين، وذلك ضمن فعاليات joy awards 2022، أو حفل صناع الترفيه، والذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشاركت في تنظيمه “مجموعة MBC”.

شارك في الحفل نخبة من النجوم بينهم أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، ودينا الشربيني.

نجوم Joy awards

كما شهد حفل Joy awards تكريم نخبة من النجوم والإعلاميين المؤثرين، فيما كان اختيار الفائزين عن طريق تصويت الجمهور عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة والتي تتضمن السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، على أن تتضمن كل فئة مجموعة من الجوائز لتخصصات متفرعة منها.

كما تم تكريم نخبة من نجوم الوطن العربي بينهم نانسي عجرم، نوال الكويتية، إليسا، كاظم الساهر، أصالة، هاني شاكر، محمد هنيدي، محمد عبده، أحلام وغيرهم من النجوم.

جوائز Joy awards

فاز الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل “رشاش”، بعدما نافس كلا من: خالد صقر عن مسلسل اختطاف، وقصي خولي عن مسلسل لا حكم عليه، ومعتصم النهار عن صالون زهرة.

فازت السعودية إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مشاركتها بمسلسل “اختطاف”، بعدما تنافست عليها كلا من: نادين نسيب نجيم عن صالون زهرة، وشجون الهاجري عن ملاك رحمة، وهدى حسين عن الناجية الوحيدة.

وفاز السعودي فايز بن جريس جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، بمشاركته في مسلسل “رشاش”ـ بعدما تنافس عليها، كلا من: نور طاهر عن مدرسة الروابي للبنات، وأندريا طايع عن المسلسل نفسه، وإبراهيم الحجاج عن (رشاش).

فاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم الإنس والنمس، بعدما ترشح لها كلا من: أحمد السقا عن فيلم 200 جنيه، وبيومي فؤاد عن وقفة رجاله، وكريم عبد العزيز عن البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين.

أما الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص ففازت بجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم العارف، والتي تنافس معها عليها كل من منة شلبي، وأسماء أبو اليزيد ودينا الشربيني.

رامز جلال كان هو الأكثر تصويتاً ليفوز جائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة عن برنامجه “رامز عقله طار”.

أما في مجال الرياضة ففاز بجائزة اسم الرياضي المفضل بها لاعب الكارتيه السعودي طارق حامد، بعد ما نافس عليها مع كل من محمد صلاح وعمر السومة وسالم الدوسري.

أما ياسمين الدباغ ففازت بجائزة الرياضية المفضلة، متفوقة بذلك على المصرية فريال عبدالعزيز والسائقة السعودية دانية عقل وريما الجفالي.

حصد الفيلم المصري وقفة رجالة بجائزة أفضل فيلم في Joy Awards للمخرج أحمد الجندي بعد أن كان ينافس مع : “ماما حامل” للمخرج محمود كريم، و”الإنس والنمس” للمخرج شريف عرفة، و”العارف” للمخرج أحمد علاء الديب.

وفاز بجائزة المؤثر المفضل عبد الله السبع بعد منافسته مع كل من مساعد الدوسري وعبدالله الجمعة وعبدالرحمن بن قاسم.

ومنحت إدارة جائزة Joy Awards النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر، ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي، حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول لحقيقة.

وفاز نجم بوليوود سلمان خان بجائزة Joy Awards شخصية العام، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على منحه الجائزة، فيما قدم مواساة للنجمتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.

وفي جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى فازت المطربة الشابة زينة عماد بعد منافستها مع كلا من عبدالعزيز المعني وعايض يوسف وبدر الشعيبي.

وفاز بجائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى الفنان ماجد المهندس بعد منافسته مع وائل كفوري ومحمد حماقي وراشد الماجد.

أما النجمة نانسي عجرم فنالت جائزة أفضل أغنية وذلك عن أغنيتها سلامات، فيما قدمت أغنية على المسرح وسط استعراضات مبهرة وهي بعنوان “حبك سفاح”.

وفازت بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى النجمة السورية أصالة بعد منافستها مع نانسي عجرم، وأحلام، وإليسا.

المخرج المصري الكبير شريف عرفة فاز بجائزة صناعة الترفيه الفخرية في حفل توزيع جوائز Joy awards، وسلمها له المستشار ترك آل الشيخ.