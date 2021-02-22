تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

المستقلة/- قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري الممتاز، تماشيا مع الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الهيئة بيانا رسميا قالت فيه: “نظرا للوضع الراهن الذي يعيشه البلد، جراء تفشي فيروس كورونا وتشديد الإجراءات الصحية على الجميع، سيقتصر تواجد الإعلاميين والمصورين في الوقت الحالي على 4 أشخاص فقط من المكتب الإعلامي لأندية دوري الكرة الممتاز (إعلاميين عدد 2، مصورين عدد 2)، على أن يكون حضورهم حصرا في مباريات فريقهم”.

وسيتم السماح لدخول القناة الناقلة مع القنوات التي تمتلك حقوق إجراء اللقاءات بعد المباريات، راجين تعاونكم معنا خدمة للرياضة العراقية، واستمرارا لمسابقة الدوري.

وسيعود الوضع بشكل طبيعي لحضور رجال الإعلام والصحافة متى ما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة عودة الحياة إلى طبيعتها من دون قيود، وبعد إلغاء الحظر الجزئي والكلي.