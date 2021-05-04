تقرير : تراجع الواردات النفطية للهند من أوبك والعراق اكبر مصدر لها

المستقلة /-تراجعت الواردات النفطية للهند من دول أوبك إلى أدنى مستوياتها في عقدين على الأقلّ خلال عام، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بنسبة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما حافظ العراق على صدارته كأكبر مصدر لها.

وأظهرت بيانات من مصادر بصناعة وتجارة النفط، أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم انخفض إلى 3.97 مليون برميل يوميًا خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.

وأوضحت أن حصة أوبك في الواردات النفطية الهندية قد تراجعت بعد انخفاض المشتريات الإجمالية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات.

كما اشترت الهند مزيدًا من النفط الأميركي والكندي على حساب نفط أفريقيا والشرق الأوسط، ما خفض المشتريات من أعضاء أوبك إلى نحو 2.86 مليون برميل يوميًا، وقلّص حصة المجموعة في الواردات إلى 72% من نحو 80% سابقًا.

وحسب البيانات فان العراق ظل أكبر مورد نفط إلى الهند، يليه السعودية والإمارات، ثم حلّت نيجيريا محل فنزويلا رابع أكبر مورّد.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الخامس ضمن أكبر مورّد للهند، متقدمة مركزين عن العام 2019 -2020.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ميسي يقيم حفل عشاء للاعبي برشلونة من اجل الفوز بالدور الاسباني

اخبار العراق

دولة القانون يتهم الادارة الامريكية بادخال داعش والكيل بمكاليين مع العراق

اخبار العراق

الرافدين يمنح الموظفين الموطنة رواتبهم 50 مليوناً للبناء في ارض سكنية

اخر الاخبار

تقرير : تراجع الواردات النفطية للهند من أوبك والعراق اكبر مصدر لها

اخبار العراق

وزارة العمل : اطلاق رواتب شبكة الرعاية الخاصة لشهر أيار مع الزيادة

اخر الاخبار

الصحف العالمية تتابع الملف النووي الايراني وتوابع تفشي كورونا في الهند

اخر الاخبار

لقاحات صينية بأنتظار موافقة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ

اخر الاخبار

لقاحات صينية بأنتظار موافقة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ

اخر الاخبار

الصحة الهندية : تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 20 مليون

اخبار العراق

يزيدي : بناء القواعد التركية في كردستان يجري باتفاق مع الحزب الديمقراطي

اخبار العراق

التربية تؤكد ..عدم وجود نية لتلقيح الملاكات التربويَّة والطلبة إجبارياً

اخر الاخبار

استقرار اسعار النفط مع تفاؤل استئناف النشاط الاقتصادي في امريكا وأوروبا

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار الأجواء في عموم البلاد مع ارتفاع في درجات الحرارة

اخبار العراق

المستشار الاقتصادي يستبعد تقديم موازنة تكميلية لهذا العام

اخر الاخبار

القبض على خمسة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في ميسان

ثقافة وفنون

فيديو.. إيهاب توفيق يكشف تفاصيل تعرضه للسحر على يد فنان شهير

اخر الاخبار

مفاجأة.. صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويتوقع سقوطه على الأرض خلال أيام