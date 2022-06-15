تقرير بريطاني : محمد صلاح ضمن أكثر 10 أشخاص متبرعين خلال عام 2022

المستقلة/-كشف تقرير صحفي بريطاني عن تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن أكثر 10 أشخاص متبرعين خلال عام 2022 في مجال الصحة، بعدما حجز المركز الثامن بواقع 2.5 مليون جنيه إسترليني، بداعى أنه تبرع إلى معهد الأورام في وقت سابق.

وعلقت صحيفة “تايمز” الإنجليزية على تبرعات محمد صلاح قائلة: “إن الفرعون قدم تبرعات بواقع 2.4 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للسرطان في القاهرة عام 2019، بعد أن تضرر بشدة جراء عمل إرهابي شهد انفجار سيارة مفخخة”.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يقوم أيضاً بالمشاركة في مبادرة جامعة كامبريدج الدراسية التي تم إطلاقها في الصيف الماضي، وساعدت تلك المنحة في زيادة الطلاب السود في الجامعة بأكثر من 50%، حيث وصل هؤلاء الى 200 شخص.

ويتحمل محمد صلاح 30 منحة بواقع 20 ألف جنيه إسترليني للفرد في ثلاث أو أربع سنوات بما يوازى 1.8 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عطاء محمد صلاح في النواحي الصحية والتعليمية يبلغ 6% من دخله الذي يصل إلى 41 مليون جنيه إسترليني في العالم الواحد.

يذكر أن محمد صلاح حقق جائزة أفضل لاعب في الكرة الإنجليزية من رابطة اللاعبين المحترفين عن موسم 2021/2022.

كما حصد محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي عن موسم 2021/2022 برصيد 23 هدفًا في الموسم، كما أنه أكثر من صنع أهدافًا في البريميرليج.