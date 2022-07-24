تقرير : العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي ليصبح ثالث أكبر مصدر لها.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.722 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 439 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.283 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغ 456 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو بذلك تجاوز السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها الى امريكا معدل 242 ألف برميل يوميا وبذلك أصبح العراق ثالث مصدر لها بعد كندا والمكسيك”.

وأشارت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.481 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 877 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 405 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 136 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 70 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 57 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وكالة تتوقع انخفاض نسبة دين العراق الحكومي لـ 47% في العام الحالي

اخبار العراق

مصدر : اتحاد الكرة سيعقد اجتماع “مهم وحاسم” لتسمية مدربي المنتخبات

اخبار العراق

الركابي ينفي صلة ائتلاف دولة القانون بتظاهرة النجف مساء الجمعة

اخبار العراق

النزاهة : استقدام نائب اسبق لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه

اخر الاخبار

مجلة : امريكا وشركاءها الغربيين فشلوا في عزل روسيا بعد غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سر المناعة المحيّر… لماذا لم يصابوا بكورونا حتى الآن؟

اخبار العراق

وكالة تتوقع انخفاض نسبة دين العراق الحكومي لـ 47% في العام الحالي

اخبار العراق

الركابي ينفي صلة ائتلاف دولة القانون بتظاهرة النجف مساء الجمعة

اخبار العراق

النزاهة : استقدام نائب اسبق لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه

اخر الاخبار

مجلة : امريكا وشركاءها الغربيين فشلوا في عزل روسيا بعد غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

صحيفة : رونالدو لا يريد التواجد مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

اخر الاخبار

صحيفة : رونالدو لا يريد التواجد مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

اخبار السعودية

تقرير : العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

اخر الاخبار

باحثون يطورون تقنية تعتمد على الليزر لكتابة النصوص على جزيئات الهواء

اخر الاخبار

ترامب ينتقد واشنطن لتخصيصها الكثير من الأموال لأوكرانيا مقارنة باوروبا

اخر الاخبار

علماء يطورون غشاء طبيا لقناع وجه يمكنه التقاط فايروس كورونا

اخبار مصر

الخارجية الروسية : لافروف سيجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة

اخر الاخبار

دراسة : الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مرتبطة بانخفاض ضغط الدم

اخبار العراق

مجلس الامن يحدد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق

اخبار العراق

محمود : قرب تسمية المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة و موجة غبار