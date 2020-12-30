تقرير إيطالي : يوفنتوس سيقدم عرضًا لديبالا لتجديد عقده حتى صيف 2025

المستقلة / -كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن قيمة العرض الذي قدمه يوفنتوس لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل تجديد عقده.

ويرتبط ديبالا بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، وبالتالي يسعى البيانكونيري لتجديد عقده خلال هذه الفترة، حتى يقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه خلال الصيف المقبل.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” فإن يوفنتوس سيقدم عرضًا لديبالا لتجديد عقده حتى صيف 2025، بقيمة 9 ملايين إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت.

ويعتبر ديبالا هدفًا لأندية برشلونة ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن يوفنتوس سيبيع ديبالا لو رفض العرض الجديد، خاصة وأنه في الصيف المقبل سيتبقى في عقده موسما واحدا وبالتالي ستكون الفرصة الأخيرة عمليا للاستفادة ماليا من رحيله.

وانتقل ديبالا إلى يوفنتوس، في صيف 2015، قادمًا من باليرمو، وخاض مع السيدة العجوز 240 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 97 هدفًا وصنع 38 آخرين.