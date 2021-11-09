تقارير : نيوكاسل يفكر في ضم محمد صلاح في حال عدم تجديد عقده

تقارير : نيوكاسل يفكر في ضم محمد صلاح في حال عدم تجديد عقده

المستقلة/-كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يفكر في ضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في حال عدم توصله لإتفاق مع إدارة الريدز.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة، ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، من أجل التعاقد معه وتقوية الفريق.

وأشار الموقع نفسه إلى أن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد.

ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير في سوق الانتقالات.

وفي سياق آخر، وصل محمد صلاح رفقة محمد الننى نجم أرسنال إلى مطار برج العرب منذ قليل على متن طائرة خاصة تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

واختار كيروش 5 محترفين للمعسكر الحالى، هم: محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وأحمد حجازى، بينما تم استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى للإصابة.