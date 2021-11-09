تقارير : نيوكاسل يفكر في ضم محمد صلاح في حال عدم تجديد عقده

المستقلة/-كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يفكر في ضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في حال عدم توصله لإتفاق مع إدارة الريدز.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة، ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، من أجل التعاقد معه وتقوية الفريق.

وأشار الموقع نفسه إلى أن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد.

ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير في سوق الانتقالات.

وفي سياق آخر، وصل محمد صلاح رفقة محمد الننى نجم أرسنال إلى مطار برج العرب منذ قليل على متن طائرة خاصة تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

واختار كيروش 5 محترفين للمعسكر الحالى، هم: محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وأحمد حجازى، بينما تم استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى للإصابة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

تقارير : نيوكاسل يفكر في ضم محمد صلاح في حال عدم تجديد عقده

اخبار العراق

البنتاغون يؤكد.. مجموعات مدعومة من ايران وراء محاولة اغتيال الكاظمي

اخر الاخبار

اخصائية : تساقط الشعر والأرق والتشنجات العضلية هي من أعراض نقص المغنيسيوم

اخبار العراق

طقس العراق : الاجواء مستقرة خلال الاسبوع الحالي

اخبار العراق

عَمَلِيَّات بَغْدَاد تؤكد.. مقتل انتحاري خلال عملية استخبارية شمال بغداد

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز 67 الف دولار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد تهديدات بايدن وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد تهديدات بايدن وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

نائب يؤكد.. رواتب الموظفين مؤمنة وسيستمر صرفها بصيغة 12/1 خلال العام المقبل

اخر الاخبار

حجم ديون الكهرباء على الدوائر الحكومية يتجاوز 3 ترليون دينار

اخبار العراق

المرور تطالب اصحاب الدرجات النارية والمركبات الغير مسجلة بالتسجيل خلال 60 يوما

اخبار العراق

وزارة التربية تدشن 800 مدرسة جديدة خلال اليوم الاول من العام الدراسي

اخبار العراق

شركة أريبا العراق تفتتح مركز جديد لطباعة وإصداربطاقات الدفع في بغداد

اخبار العراق

إطلاق دراسة بشأن النساء المرشحات في الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

حياة الرُحل في الصحراء: الترحال المستمر من أجل البقاء

اخر الاخبار

رنين الشعّار تضيء نجمة بيروت في كندا

اخبار العراق

وزير الموارد المائية: إيران غير مسار أكثر من 20 نهرا يصب في العراق