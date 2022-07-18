تفاصيل وجود “علبة سجائر مصرية” على القمر

المستقلة /- تداولت صفحات مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، وبعد الكشف عن صور تلسكوب “جيمس ويب”، منشورا حول تصوير وكالة ناسا علبة سجائر مصرية من نوع كليوباترا على سطح القمر، وتعود للثمانينات.

وبدوره رد المهندس الفلسطيني بوكالة “ناسا” لؤي البسيوني، على هذا الخبر بالضحك، قائلا: “يمكن المصريين على السوشيال ميديا أرسلوا علبة سجائر للمريخ ونحن لا ندري”.

ومن جهة ثانية، اكد البسيوني، أن الصور التي التقطتها وكالة ناسا بتليسكوب جيمس ويب ستغير علم الفلك، وستشكل ثورة في وصول العلماء لأجرام بعيدة لم تكن مسموحة من قبل.

وأشار خلال لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، ان الصور الملونة الحديثة، تُظهر وجود ملايين المجرات في الكون، مما يشير إلى أن الأرض أقل من حبة رمل فيه، موضحا أن من أهم أهداف استكشاف الكون هو البحث عن وجود غاز الميثان والماء لما لهما من علاقة بوجود حياة في مناطق أخرى من الكون.

وقال أن ما نراه في الصور يرجع إلى ما يقرب من 13 مليار سنة تقريبًا، مما يتيح للعلماء معرفة التغير الذي يحدث على مدار السنوات في المجرات فضلًا عن كيفية نشأتها وتطورها، وكيف تُخلق النجوم، حيث ان تيليسكوب جيمس ويب يستخدم الأشعة تحت الحمراء، والضوء يسافر خلال الفضاء ويأخذ وقتًا طويلًا، وعندما تصل إلينا الصور تكون قد التُقطت من مليارات السنوات”.

 

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