تفاصيل مرعبة عن حادث دهس في مصر – فيديو

المستقلة /- خلال الساعات الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو صادم يوثق تعرض شخصين لحادث دهس في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد.

وكشفت مصادر طبية تفاصيل مرعبة عن الحالة الصحية للفتاة وشقيقها اللذين تعرضا لحادث دهس من سمكري سيارات، قبل توجههما لحفل زفاف نجل عمهما في إحدى قرى مدينة فاقوس.

وأفادت المصادر لـ”العربية.نت” بأنه تم بتر قدم الفتاة، “خلود. م” البالغة 22 عاماً، جراء إصابات بالغة، فيما أصيب شقيقها الصغير، عبدالله، بنزيف حاد في البطن وخضع لعمليات جراحية عدة بعد إصابات متفرقة بالجسم.

كما أضافت: “تبين أن الفتاة، التي تقيم مع أسرتها في قرية المرازقة بمدينة فاقوس، نالت النصيب الأكبر في الحادث”، لافتة إلى أنها ما زالت ترقد بوحدة العناية المركزة في مستشفى الزقازيق الجامعي.

يذكر أن رواد مواقع التواصل في مصر كانوا تداولوا فيديو مروعا لسيارة طائشة صدمت شخصين، كانا يقفان بجانب عامود إنارة في محافظة الشرقية، فيما فر قائدها.

تفاصيل الحادث

إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الحادث، قائلة إن الواقعة حدثت في مدينة فاقوس خلال الاحتفال بحفل زفاف.

وأوضحت أن سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها بأحد الشوارع الجانبية بعدما اختلت عجلة القيادة، فاصطدمت بشخصين كانا يقفان بجانب عامود إنارة.

كما ذكرت أنه تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، حيث تبلغ مركز شرطة فاقوس من أحد المستشفيات باستقباله طالبة مصابة بكسور متفرقة، وشقيقها (طالب أيضاً) مصاباً بكسور متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.

إلى ذلك تبين من التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة، الذي قام بالفرار بعد الحادث.

لا رخصة!

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط السيارة وقائدها، حيث تبين عدم حيازته رخصة قيادة. واعترف بارتكابه الواقعة. قائلاً إن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وقام بقيادتها بعد إصلاحها للتنزه.

ووفق الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.