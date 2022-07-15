تفاصيل مرض الناشط السعودي ابراهيم العيسى

المستقلة /- أثار غياب الناشط السعودي ​إبراهيم العسيري​ عن مواقع التواصل قلق المتابعين الذين تساءلوا بشكل موسع، عن أسباب اختفائه وان كان بصحة جيدة، خاصة بعد ان كتب على صفحته الخاصة في سناب شات بآخر ظهور له: “أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

وكشف احد أصدقاء العسيري المقربين، بعض التفاصيل عن مرضه، واشار أنه يعاني من ورم في العديد من خلايا جسمه، وأن حالته الصحية مستقرة لكن تم نقله إلى أحد المستشفيات في السعودية، ويتابع فريق طبي متخصص في علاج الأورام داخل المستشفى حالته.

وبدوره كان قد شكر إبراهيم العسيري المتابعين الذين سألوا عنه وحاولوا الاطمئنان عليه، وكتب عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل: “أشكر كل من سأل عني أنا بحمد الله في صحة جيدة، وأتم عافية بعد وعكة صحية ألمت بي”، مؤكدا ان هذا السبب الذي أبعده عن متابعيه عدة أيام، ولكنه عائد لممارسة حياته الطبيعية”.

إبراهيم العسيري، هو ناشط سعودي، وأحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 22 عاما، وحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص القانون من الجامعات السعودية، ويهتم بمجال ريادة الأعمال. اشتهر بمحتواه الكوميدي ومقاطع الفيديو التي ينشرها مع أصدقائه، وتحتوي على معلومات دينية وتاريخية، وتوثيقها بزيارة الأماكن الأثرية حول العالم، ليكوّن بها قاعدة جماهيرية كبيرة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

وفاة زوجة دونالد ترامب .. تعرف عليها

اخر الاخبار

بعد اعترافه بأسرائيل .. بايدن يصل مقر الرئاسة الفلسطينية

اخر الاخبار

الموجة الخامسة تقرع الطبول .. هل يجب أن نقلق من سلالة أوميكرون الجديدة؟

اخر الاخبار

وفاة ” الشيف عمر” إثر معاناة مع المرض عن عمر 16 عامًا

اخر الاخبار

السعودية تتأهب و تسجل إصابة بجدري القرود

اخر الاخبار

الجدول الزمني لما يحدث في أجسامنا بعد الإصابة في كورونا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ما الذي تغير في تركيا بعد مرور 6 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة؟

اخبار العراق

الفاو تدق ناقوس الإنذار: الأهوار العراقية لا تستطيع الانتظار!

اخر الاخبار

وفاة زوجة دونالد ترامب .. تعرف عليها

اخر الاخبار

بعد اعترافه بأسرائيل .. بايدن يصل مقر الرئاسة الفلسطينية

اخر الاخبار

الموجة الخامسة تقرع الطبول .. هل يجب أن نقلق من سلالة أوميكرون الجديدة؟

اخر الاخبار

وفاة ” الشيف عمر” إثر معاناة مع المرض عن عمر 16 عامًا

اخر الاخبار

السعودية تتأهب و تسجل إصابة بجدري القرود

اخر الاخبار

السعودية تتأهب و تسجل إصابة بجدري القرود

اخر الاخبار

الجدول الزمني لما يحدث في أجسامنا بعد الإصابة في كورونا

اخر الاخبار

حكم استعمال البخور ليلة الجمعة .. هل يطرد الخبائث؟

اخر الاخبار

فضل قراءة آية الكرسي .. 5 فضائل يغفلها الكثيرون

اخر الاخبار

بيل جيتس يتعهد الانسحاب من قائمة أثرياء العالم

اخر الاخبار

ماذا يعني اتفاق “بايدن ولبيد” على حرمان إيران من امتلاك أسلحة نووية؟

الاخبار

اميرة كاظم : نطالب بتفعيل قانون رواد الرياضة العراقية

اخر الاخبار

فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ..تعرف على الفتن التي تعصمك منها

اخر الاخبار

بايدن : مستعدون لاستخدام القوة ضد ايران

اخر الاخبار

بعد زيارة بايدن للمنطقة .. ايران تحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها