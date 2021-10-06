تفاصيل إعدام مُسن ارتكب جريمة هزت الرأي العام المصري

المستقلة /- أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ في مصر، الستار على قضية قتل الطفلة “روضة” بعد خطفها وسرقة قرطها الذهبي.

وحكمت المحكمة بإعدام سائق توك توك، يبلغ من العمر 65 عاما خطف طفلة بواسطة “توك توك” وأنهى حياتها من أجل سرقة قرطها الذهبي، بمحافظة كفر الشيخ.

وأقر المتهم بخطف الطفلة أثناء عودتها من الدرس الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبى بعد أن شاهده فى أذنها، بحسب اليوم السابع. الجدير بالذكر أن القاتل، طلب من الطفلة أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه التوك توك، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها. وبعد قتل الطفلة، قام المتهم بوضعها فى جوال بلاستيك، وألقاها فى مياه البحر.