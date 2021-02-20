تغريم حارس نادي النفط بسبب ذهابه للتدريبات

المستقلة/- تعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، لغرامة مالية بسبب خروجه إلى التدريبات وعدم موافقة الجهات الامنية بذلك.

وقال سعدون في تصريحات صحفية: “خلال خروجي اليوم من المنزل للتوجه لتدريبات الفريق، أوقفتني إحدى السيطرات الامنية في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد”.

وأضاف: “الضابط المسؤول عن السيطرة قرر تغريمي بمبلغ 100 ألف دينار، حيث لم يقتنع بموضوع الاستثناء الذي صدر من قبل قيادة العمليات المشتركة للأندية واللاعبين من حظر التجوال”.

وكانت التطبيعية قد أعلنت حصولها على استثناء لاندية ولاعبي الدوري الممتاز من حظر التجوال.